В Израиле может произойти мощное землетрясение

На этой неделе в Службе тыла сообщили, что в скором времени в Израиле может произойти сильное землетрясение. Оно вызовет множественные разрушения зданий, может привести к гибели большого количества людей.
Об этом Служба тыла сообщила на официальной странице в соцсети Facebook.
Представители ведомства также подчеркнули, что эксперты пока не могут предсказать точную дату того, когда именно это произойдет. Однако в Израиле же давно не было ничего подобного, а потому вероятность нового землетрясения сильно возрастает.
Отметим, что 15 и 16 февраля на севере Израиля зарегистрировали слабые подземные толчки. Никто не пострадал, однако граждане были сильно встревожены.
Также редакция нашего портала писала, что в службе Тыла начали запуск новой системы оповещения израильтян о землетрясении. Называться эта система будет «Труа». Будут установлены 120 датчиков в критических местах, чтобы жители могли покинуть свои дома.
Важно, что время для каждого региона и даже населенного пункта будет разное. К примеру, у жителей Иерусалима будет всего 3 секунды при фиксировании толчков около Мертвого моря. А вот у израильтян, проживающих в Тель-Авиве, – 18 секунд. Жителям Хайфы в таком случае повезет больше – целых 30 секунд.
Ранее Курсор сообщал, что в сети появилось видео смерча в Нагарии.
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