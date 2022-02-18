В Израиле может произойти мощное землетрясение

На этой неделе Служба тыла заявила, что сейсмологи пока не имеют возможности предсказать точную дату, когда именно это произойдет. Однако подчеркивается, что жертвами могут стать тысяч людей.

На этой неделе в Службе тыла сообщили, что в скором времени в Израиле может произойти сильное землетрясение. Оно вызовет множественные разрушения зданий, может привести к гибели большого количества людей.

Об этом Служба тыла сообщила на официальной странице в соцсети Facebook.

Представители ведомства также подчеркнули, что эксперты пока не могут предсказать точную дату того, когда именно это произойдет. Однако в Израиле же давно не было ничего подобного, а потому вероятность нового землетрясения сильно возрастает.

Отметим, что 15 и 16 февраля на севере Израиля зарегистрировали слабые подземные толчки. Никто не пострадал, однако граждане были сильно встревожены.

Также редакция нашего портала писала, что в службе Тыла начали запуск новой системы оповещения израильтян о землетрясении. Называться эта система будет «Труа». Будут установлены 120 датчиков в критических местах, чтобы жители могли покинуть свои дома.

Важно, что время для каждого региона и даже населенного пункта будет разное. К примеру, у жителей Иерусалима будет всего 3 секунды при фиксировании толчков около Мертвого моря. А вот у израильтян, проживающих в Тель-Авиве, – 18 секунд. Жителям Хайфы в таком случае повезет больше – целых 30 секунд.

Ранее Курсор сообщал, что в сети появилось видео смерча в Нагарии.

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