Землетрясение в Гватемале унесло жизни двух человек

Сильное землетрясение, которое произошло на юго-западе Гватемалы, стало причиной смерти двух человек, которые, что интересно, умерли от сердечных приступов.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юго-западе Гватемалы рано утром в среду, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), в результате чего погибли два человека, обрушились крыши и начались оползни.

Землетрясение произошло на глубине 96 км (60 миль), с эпицентром в 16 км к востоку от Тикисате, Гватемала.

Тикисате находится в преимущественно бедном регионе на прибрежных плоскостях центральноамериканской страны и окружен большими плантациями бананов и пальмового масла, которые экспортируются в США.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Гватемалы, Национальный координатор по уменьшению опасности стихийных бедствий (CONRED), оценило землетрясение в 6,8 баллов.

По состоянию на 8:30 утра по местному времени власти сообщили о двух погибших — женщине в городе Микско, западном пригороде столицы, и мужчине в высокогорном городе Кетцальтенанго. Оба умерли от сердечных приступов, сообщили власти.

На снимках, размещенных агентством в социальных сетях, видны камнепады и вырванные с корнем деревья, перекрывшие маршруты после землетрясения, в том числе в Антигуа, колониальный город, популярный среди туристов.

Курсор ранее писал, что на севере Израиля произошло землетрясение. Землетрясения силой 3.7 по шкале Рихтера с эпицентром в районе Бейт Шеана сотрясло северную часть страны. К счастью, информации о пострадавших и о разрушениях не поступило.

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