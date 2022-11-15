В Израиле может возникнуть дефицит рыбы и мяса

Несколько дней назад Ассоциация ветеринарных врачей Израиля объявила о бессрочной забастовке в службах санитарного контроля за продуктами министерства здравоохранения. Забастовка начинается сегодня, 15 ноября.

Об этом сообщает издание TheMarker.

Ветеринары заявили, что государство постоянно нарушает условия трудовых договоров, а в отделе инспекции пищевых продуктов категорически не хватает специалистов.

В Ассоциации утверждают, что влияние забастовки быстро почувствуют рядовые покупатели: с прилавков магазинов начнут исчезать некоторые виды рыбы, мясо птицы и говядина. Забастовка тут же остановит ввоз крупных партий импортной рыбы, свежей и замороженной. Рыба проходит санитарный контроль прямо в портах, и забастовка немедленно скажется на ассортименте.

Один из экспертов рассказал изданию, что, если ветеринары начнут забастовку, тогда в Израиле может начаться дефицит птицы и говядины, это даже коснется и молокозаводов. Без подписи ветеринара ничего вывезти нельзя. А дефицит на товары может привести к росту цен.

«Курсор» писал ранее, что министр финансов Авигдор Либерман подписал указ об отмене таможенной пошлины на импорт свежей, замороженной и переработанной рыбы.