Либерман отменяет налог на рыбу в Израиле

Министр финансов Авигдор Либерман подписал указ об отмене таможенной пошлины на импорт свежей, замороженной и переработанной рыбы в начале этой недели, в преддверии сезона Великих Святых.

«Рош ха-Шана уже на носу, и мы несем великую весть гражданам Израиля: снижаем цены на рыбу», — сказал Либерман.

Указ включает в себя отмену таможенных пошлин на различные виды рыбы, такие как лещ, морской окунь, локус, мозер, окунь, форель, тунец (как в консервированном виде, так и в сортах «прямо из 1800-фунтового морского монстра») и морепродукты. Для некоторых продуктов эффект отмены будет немедленным, в то время как другие будут затронуты постепенно.

Либерман рекламировал этот шаг как акт содействия рыночной конкуренции — понятие, которое характеризовало усилия Министерства финансов в течение последних нескольких месяцев.

«Лучший ответ, который у нас есть на бушующую во всем мире инфляцию, — это конкуренция за счет снижения тарифов и более дешевого импорта из остального мира. Снижение пошлины на рыбу является продолжением снижения пошлин на различные товары в рамках реформы «нулевой пошлины», которую я провожу в последние месяцы», — сказал он.

В феврале Либерман и тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет объявили о снижении целого ряда налогов и тарифов в целях борьбы с неуклонно растущей стоимостью жизни. В этот общий указ была включена рыба, а также продукты повседневного спроса и такие предметы, как мясо, рыба, мука, оливковое масло, яйца, мебель и кухонная утварь.

«Хотя в относительном выражении глобальный рост цен бьет по Израилю умеренно по сравнению с другими странами, мы это хорошо чувствуем, потому что в первую очередь он основан на очень высоких ценах. Нам нужно рассматривать ситуацию как возможность: возможность устранить структурные, долгосрочные сбои, которые привели к десятилетнему росту цен», — сказал Беннет на пресс-конференции ранее на этой неделе.

«Отныне любой желающий сможет привезти любой продукт, соответствующий европейскому стандарту. Рынок будет открыт для конкуренции и разнообразия продуктов без ненужной бюрократии и особенно по гораздо более низким ценам. Мы пообещали сократить ненужное регулирование, и мы его выполняем», ​​- сказал Беннет.

Ранее Курсор писал, что на рынке дефицит: Израиль разрешил беспошлинный импорт популярных овощей. В Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля отметили, что в целях сбалансирования цен, разрешили свободный импорт некоторых овощей.

Курсор сообщал, что руководители сельскохозяйственной отрасли направили письмо ряду важных государственных лиц Израиля касаемо «немедленного прекращения снижения таможенных пошлин на импорт фруктов и овощей» до момента заключения соглашения, которое сможет обеспечить будущее сельского хозяйства в стране.

Напомним, что пчеловоды страны обеспокоены намерением министра сельского хозяйства Одеда Форера разрешить увеличение импорта меда в Израиль. По их словам, такой шаг может стать губительным для пчеловодческой отрасли и навредит местному сельскому хозяйству.