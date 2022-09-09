В Израиле муж наказал неверную жену, изрисовав машину

В Израиле ревнивый мужчина своеобразно наказал свою неверную возлюбленную.

Об этом сообщает Telegram-канал Голос Израиля.

Отмечается, что владелица белой машины изменила своему мужу и тот в отместку изрисовал ее машину.

«Новый тренд в Израиле: поймали на измене — изрисовали машину. … А другое авто принадлежит неверному молодому человеку, чья невеста, узнав о его измене, в порыве гнева, обрисовала машину. Экстравагантный бирюзовый цвет намекает на то, что это уже не впервые», — пишет автор поста.

Как сообщал Курсор, эксперты по звездам назвали шесть главных изменщиков по знаку зодиака. Они могут обмануть кого угодно.

Также Курсор писал о знаках Зодиака, которые считаются профессионалами в деле мести. На первом месте, конечно, Скорпионы, которые известны своей свирепостью, упрямством и непримиримостью. Если им причинить боль, то надеяться на прощение не стоит. Даже если кажется, что Скорпион уже позабыл о случившемся, то обольщаться не стоит – он всего лишь взращивает месть. Рыбы заняли второе место, как это ни парадоксально.

Кроме того, мы сообщали о том, что психолог рассказала о главной причине ревности. Часто ревность во взрослой жизни идет из детства. Например, из детской конкуренции с братьями и сестрами за похвалу и внимание родителей, в которой ревнивец чувствовал себя неудачником. Об этом рассказала психолог Светлана Ладейщикова.

«Все это переносится на семью. Человек чувствует себя неудачником даже там. Попытки избежать этого и не допустить мысли, что ее не выбрали, являются основой ревности, преследования, слежки», — сказала специалист.