Психолог рассказала о главной причине ревности

«Человек рассматривает партнера как собственность. Она истерически пытается сохранить свои границы, волнуясь и переживая, что все рухнет», — заявила психолог.

Часто ревность во взрослой жизни идет из детства. Например, из детской конкуренции с братьями и сестрами за похвалу и внимание родителей, в которой ревнивец чувствовал себя неудачником. Об этом рассказала психолог Светлана Ладейщикова.

«Все это переносится на семью. Человек чувствует себя неудачником даже там. Попытки избежать этого и не допустить мысли, что ее не выбрали, являются основой ревности, преследования, слежки», — сказала специалист.

Ладейщикова пояснила, что ревнивцы — это чаще всего эгоисты с детскими травмами. И ощущение покоя и счастья им может дать только полное обладание своим партнером. Интерес к его чувствам отсутствует. В некоторых случаях ревность приобретает параноидальные формы.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.

Также сообщалось, что врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.