В Израиле на 70 процентов завысили цены на одноразовую посуду

Согласно данным, израильтяне тратили на одноразовую посуду порядке 1,3 млрд шекелей в год.

Израиль считается одной из ведущих стран по использованию одноразовой посуды (примерно 70 тысяч тонн в год). Чтобы снизить этот показатель примерно на 40 процентов в 2021 году в стране ввели налог на использование «вредной» посуды. И, конечно же, это отразилось на ее стоимости.

Об этом сообщает издание calcalist.

С каждого килограмма одноразовых стаканчиков, тарелок, ложек, вилок и ножей с прошлого года стало взиматься 13 шекелей пошлины (за кг).

В текущем году Банк Израиля изучил влияние налога на цену, которую потребители платят после введения налога, в частности на одноразовые пластиковые стаканчики.

Согласно полученным данным, увеличение цены стаканов значительно выше по отношению к введенному налогу, они подскочили на 70 процентов выше положенного. То есть, израильские торговцы цену удвоили почти в два раза.

Когда налог на килограмм пластиковых стаканчиков, тарелок и прочего был поднят до 13 шекелей, то в действительности коммерсанты повысили цены на 22 шекеля.

Банк Израиля указывает, что повышение цен может быть также связано с тем, что рынок не работает в условиях полной конкуренции. Еще одна причина заключается в том, что потребителям трудно определить долю налога в повышении цен на эти продукты, поскольку налог начисляется исходя из веса — на килограмм.

«Курсор» писал ранее, что Исследовательское подразделение Банка Израиля поделилось результатами исследования, согласно которым, после введения в стране налога, произошел резкий спад продаж напитков, содержащих большое количество сахара.

Еще мы писали, что Министр финансов Авигдор Либерман объявил о совместном плане с Министерством здравоохранения, в рамках которого будет повышен налог на электронные сигареты.