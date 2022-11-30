В Израиле начали испытания двух первых электрических грузовиков

В Израиле начали эксплуатацию первых двух электрических грузовиков компании «Вольво». Одна машина была сдана в лизинг «Электрической компании», а вторую будет использовать концерн «Тнува».

Об этом сообщает Themarker.

Первый электрический грузовик «Вольво FL», который отдали компании, может перевозить до 4,5 тонны различных грузов, мощность его батареи составляет 240 киловатт-часов, что в два раза выше, чем на легковых электромобилях. Зарядки грузовику хватит, чтобы проехать 200 км.

Второй грузовик «Вольво FE» будет использоваться «Тнувой» в качестве рефрижератора. Батареи автомобиля теоретически хватает на 250 км пробега, но инженеры компании считают, что без подзарядки он не сможет проехать 160 км. Грузовик будут использовать для развозки молочных продуктов в районе Петах-Тиквы и других районов Гуш-Дана, а выезжать за пределы центра страны он не будет.

Если испытания пройдут успешно, тогда концерн планирует взять в аренду или приобрести еще один электрический грузовик «Вольво». Хотя, помимо того, что этот автомобиль имеет ограниченный пробег, еще в 2–3 раза дороже обходится его содержание, по сравнению с грузовиками на дизельном топливе.

«Курсор» писал ранее, что компания Car East импортировала в Израиль первый китайский электромобиль MG4., который на одной зарядке может проехать в топовой версии около 450 километров.