Еще один китайский электромобиль начали импортировать в Израиль

Автомобиль способен проехать около 450 километров на одной зарядке в своей топовой версии.

Компания Car East, занимающаяся импортом марки MG, зарегистрировала в Израиле первый китайский электромобиль MG4.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Этот автомобиль способен проехать на одной зарядке около 450 километров в топовой версии, а в базовой — около 350 километров.

Стоимость на MG4, которую заявила компания, составляет около 170 тысяч шекелей. Но импортеры иногда имеют тенденцию указывать цену на первые электромобили в отчетах об импорте, отличающуюся от фактической цены, чтобы «запутать конкурентов».

Известно, что китайский электромобиль MG4 имеет габаритную длину около 4,28 метра и ширину около 1,83 метра.

Цена на MG4 в Великобритании стартует от 25 995 фунтов стерлингов (около 108 тысяч шекелей), а в Нидерландах начинается с 35 тысяч евро (около 124 600 шекелей). В Германии купить электромобиль можно за 36 тысяч евро (около 128 тысяч шекелей).

«Курсор» писал ранее, что на израильский рынок выходят электромобили Т03 от китайской компании Leapmotor. Заявленная цена на машину стартует от 99 тысяч шекелей, что делает ее самой бюджетной среди конкурентов.

Еще мы писали, что со следующего года израильским водителям придется больше платить за регистрационный сбор на транспортные средства определенных классов.