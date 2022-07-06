В Израиле начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 6 месяцев

Министерство здравоохранения Израиля одобрило прививки Pfizer и Moderna от коронавирусной инфекции для детей от 6 месяцев.

Министерство здравоохранения Израиля, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, одобрило вакцины Pfizer и Moderna для самых маленьких детей.

Об этом сообщает издание Israelhayom.

Такое решение было принято после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в прошлом месяце предоставило разрешение на вакцинацию детей от 6 месяцев до 5 лет прививкой Moderna и Pfizer для детей от 6 месяцев до 4 лет.

1 июля генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахмана Эша в письме сообщил о двух слушаниях, проведенных в министерстве, на которых были представлены данные о «легких» побочных эффектах вакцин и их эффективности в борьбе с заболеванием.

Эксперты пришли к выводу, что прививки безопасны и рекомендованы для вакцинирования младенцев от 6 месяцев до 4-5 лет.

Отметим, что другие страны, в частности Аргентина, Чили, Китай, Куба, ранее также предлагали ввести вакцинацию от коронавируса для маленьких детей, но эти прививки не были на основе мРНК, которые на данный момент являются самыми эффективными против COVID-19.

К слову, уже более шести миллионов израильтян получили как минимум две прививки от COVID, в том числе 17% детей страны в возрасте от 5 до 11 лет, которые были самой молодой группой, имеющей право на вакцинацию. Пока остается неясным, будут ли родители спешить с прививками малышей от 6 месяцев.

«Курсор» писал ранее, что по словам Моше Фейглин, израильтяне младше 30 лет должны избегать вакцины от COVID-19 «как огня».