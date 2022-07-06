Израильтяне младше 30 лет должны избегать вакцины от COVID-19 «как огня» — Моше Фейглин

Бывший депутат Кнессета назвал вакцинацию маленьких детей «отвратительным актом» и что всем, кому меньше 30 лет, следует избегать вакцинации.

Бывший депутат Кнессета Моше Фейглин, который в настоящее время баллотируется на праймериз «Ликуда», заявил на KAN Radio, что любой человек моложе 30 лет должен избегать вакцины против коронавируса «как огня».

Фейглин назвал вакцины «прививками», добавив, что сам он никогда не прививался от вируса. Он сказал, что, по его мнению, первая партия вакцин была оправдана, поскольку она предназначалась для групп риска, но что «принуждение министерством здравоохранения маленьких детей» к вакцинации — это «отвратительный акт».

«Если кто-то моложе 65 лет хочет сделать это, он может, — пояснил Фейглин. — Но мы должны прекратить давление на весь Израиль, чтобы они вакцинировались. Мы не должны заставлять людей чувствовать себя плохо, если они решат не делать прививку».

В Минздраве отреагировали на слова депутата Кнессета, написав в Twitter: «Мы в ужасе от того , что сказал человек, не разбирающийся и не разбирающийся в теме».

«К сожалению, человек без какой-либо профессиональной поддержки раздает предложения, основанные на инстинктах или заблуждениях, прямо противореча существующим медицинским знаниям и международным исследованиям по этому вопросу, не говоря уже об инструкциях каждой международной организации», — отметили в ведомстве.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Кроме этого, израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.

Курсор сообщал, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.