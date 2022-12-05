В Израиле накрыли сеть врачей, незаконно выдававших лицензии на каннабис

В понедельник, 5 декабря, в Израиле арестовали высокопоставленных врачей и других лиц, которые были причастны к незаконной выдаче лицензий на употребление каннабиса за взятки.

Об этом сообщает издание News.walla.

Службы правопорядка задержали 11 человек. На 20 объектах прошли обыски. Аресты начались после завершения тайного расследования, начатого в прошлом году киберподразделением «Лахав 433». Высокопоставленных врачей и их сообщников подозревают в преступлениях, связанных с получением и дачей взяток, мошенничеством, злоупотреблением служебным положением, незаконными поставками наркотиков, подделкой документов, отмывании денег и других преступных действиях.

Расследование установило, что подозреваемые через Telegram-каналы рекламировали свои услуги, в частности предлагали настоящие медицинские лицензии на употребление каннабиса. Документ за материальное вознаграждение покупатель получал спустя сутки, хотя для этого не было никаких медицинских показаний. Лицензия стоила тысячи шекелей, а за дополнительную сумму ее продлевали и увеличивали дозировку.

Правоохранители накрыли целую сеть врачей, которые занимались противоправными действиями, а также их сообщников, находивших клиентов. Сумма ущерба, нанесенная незаконной выдачей рецептов на медицинский каннабис, ориентировочно составляет 17 миллионов шекелей.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания Panaxia, которая производит и продает медицинские препараты на основе каннабиса фармацевтического качества, хочет расширить свое местное предприятие и будет производить на Мальте множество новых продуктов.