Израильский производитель каннабиса планирует расширение на Мальте

Израильская компания Panaxia хочет расширить свое местное предприятие и будет производить на Мальте множество новых продуктов.

Израильская компания Panaxia, которая разрабатывает, производит и продает медицинские препараты на основе каннабиса фармацевтического качества, заявила о намерении углубить свои связи с Мальтой, чтобы расширить там свое производство.

Об этом сообщает издание Malta Independent.

Отмечается, что недавно производитель получил лицензию GMP для объекта на Мальте и в ближайшие недели займется экспортом своей продукции в Германию.

Предприятие планирует расширить на Мальте свое производство, в частности начнет производить таблетки, масла, различные экстракты, а также будет проводить исследования и клинические испытания своих товаров.

Министр окружающей среды, энергетики и предпринимательства Мальты Мириам Далли заявила, что компания Panaxia расширит свои мощности и тем самым обогатит фармацевтический сектор.

«Курсор» писал ранее, что президент Ицхак Герцог, а также заместитель премьер-министра и глава минюста Гидеон Саар выступили с призывом подать заявление об отмене судимости за употребление и хранение марихуаны.

Еще мы писали, что израильские ученые сообщают, что они сделали мышей-аутистов более общительными и менее навязчивыми, дав им продукты из каннабиса. По словам исследователей, это может изменить направление усилий по использованию каннабиса для лечения расстройства.