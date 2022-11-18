В Израиле нашли игрушку, которой тысяча лет

Ученые проводили раскопки на археологическом участке Уша, севере Израиля, и сделали интересное открытие.

Об этом сообщает China.or.cn.

Место исследования находится вблизи средиземноморского города Хайфа. Благодаря обнаруженным артефактам специалисты получили ценную информацию о жителях древности.

В частности, была найдена редкая игрушка из кости, являющаяся куклой. Ее возраст составляет примерно тысячу лет.

1,000-Year-Old Doll From Early Muslim Period Unearthed in Northern Israel https://t.co/5cWdTtDZeg pic.twitter.com/XdVygyeLjJ — Andy Vermaut (@AndyVermaut) November 15, 2022

По словам археологов, такие игрушки раньше пользовались большим спросом и были доступны всем членам общества в древнем Израиле. Их появление датируется ранним мусульманским периодом в VII веке, а существовали такие игрушки до крестовых походов.

В XVIII веке произошло существенное упрощение формы кукол. С их изготовлением боролись религиозные организации, а представители церкви противодействовали воссозданию детализированного вида лица.

Создавать их было довольно сложно, для производства использовались разные кости животных. В частности, речь идет о ногах верблюдов, коров, коз и овец.

Любопытно, что раньше куклами пользовались не только как детскими игрушками, но также как обучающим инструментом. Представителей женского пола с помощью этих предметов готовили к материнской роли.

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