В Израиле объявили приговор грабителю, который напал на известного повара

Сегодня, 3 февраля, иерусалимский суд вынес приговор Али Адкидаку, жителю Восточного Иерусалима, который напал на известного повара Шалома Кадоша на заправке «Паз» в марте 2021 года.

Сегодня стало известно, что преступник заключил соглашение о досудебном признании вины и получил 33 месяца тюрьмы и 6 месяцев условно, а также штраф в размере 150 тысяч шекелей.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Согласно обвинительному заключению, Адкидак заметил деньги в машине Кадоша, просунул руку в окно и взял кошелек. Шалом Кадош заметил преступника и погнался за ним. Али Адкидак сильно толкнул пожилого человека, тот упал и ударился головой об асфальт.

Травма была очень серьезная, Кадош провел несколько недель в коме в реанимации и врачи опасались за его жизнь.

Кадош ехал на свадьбу дочери, остановился на заправке подкачать шины. После инцидента полиция довольно быстро задержала подозреваемого, имелись также записи с камер наблюдения, которые полностью изобличали нападавшего.

Происшествие с Кадошем вызвало бурю в обществе, так как он является одним из самых известных шеф-поваров Израиля, который кормил президентов и королевских особ во время визитов в страну, а также вел кулинарное шоу на телевидении.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в сети показали видео, на котором толпа арабов издевается и избивает израильтян.

Шокирующие кадры попали в сеть. На них запечатлены вчерашние события, на которых израильские демонстранты подвергаются издевательствам и избиению со стороны арабов.

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