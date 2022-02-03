В сети показали видео, на котором толпа арабов издевается и избивает израильтян

Арабы во время беспорядков Фото: Wisam Hashlamoun/Flash90

Шокирующие кадры попали в сеть. На них запечатлены вчерашние события, на которых израильские демонстранты подвергаются издевательствам и избиению со стороны арабов.

Сегодня, 3 февраля, в сети появилось видео, в котором показывается как обезумевшая толпа арабских боевиков избивает и издевается над израильтянами.

Об этом сообщил телеграм-канал «Голос Израиля», который поделился кадрами с места происшествия.

Сообщается, что потерпевшими оказались евреи, которые вчера устроили демонстрацию в районе Гило. Кроме того, источник заявил, что никакой реакции со стороны полиции на произошедшее не последовало.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Беэр-Шеве вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме.

Инцидент произошел вчера вечером, 2 февраля. Пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме, на четвертом этаже. К счастью, очаг возгорания удалось вовремя погасить.

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