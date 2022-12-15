В Израиле откроют капсульные отели: сколько будет стоить ночь

По всему Израилю планируют открыть 20 капсульных отелей. Первый уже начал работать в Иерусалиме.

Об этом сообщает Jpost.

Проект, который весь популярен в Японии, запускает генеральный директор компании Brickstone Двир Индиг. Отель будет называться CapsuleInn.

Известно, что он включает в себя 26 жилых капсул, некоторые для одного человека, а некоторые для пар, длиной 2,2 метра, шириной 1,2 метра и высотой 1 метр. Каждая капсула имеет кровать, кондиционер, многоканальное телевидение, регулируемое освещение, WI-FI, порты подключения для зарядки телефона и многое другое.

В центре комплекса находится комната для сбора и отдыха гостей, душевые, туалеты и комната с личными шкафчиками для хранения рюкзаков, багажа и ценных вещей. Цена за сутки проживания в капсульном отеле в Иерусалиме составляет 99 шекелей для одного человека и 199 шекелей (без НДС) для пары.

Двир Индиг сказал, что в последнее время капсульный отель стал хитом среди молодежи, израильтян и туристов и работает с загрузкой более 90 процентов. Поэтому сеть будет расширяться и создавать капсульные отели по всей стране.

«Курсор» писал ранее, что компания Orbital Assembly Corp (OAC) объявила о планах строительства двух орбитальных станций, предназначенных специально для космических туристов. Проект обещают запустить в 2025 году.