Ганц раскрыл новые детали атаки Хизбаллы на газовую платформу Кариш

В субботу ЦАХАЛ сбил три БПЛА, запущенных «Хизбаллой» в сторону газового месторождения Кариш. Ганц предупредил, что Израиль готов защитить свою инфраструктуру от любой угрозы.

Беспилотные летательные аппараты, запущенные «Хизбаллой» в направлении газовой платформы Кариш на прошлой неделе, были иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), подтвердил министр обороны Бени Ганц.

««Хизбалла» использовала БПЛА иранского производства в своей операции против платформы Кариш. Следует сказать, что «Хизбалла» выполняет миссии для Ирана, и ее оружие — это оружие, произведенное в Иране, независимо от того, произведено ли оно там или приобретено ими», — сказал он, предупредив, что Израиль «продолжит действовать там, где это необходимо».

В субботу ЦАХАЛ сбил три БПЛА, запущенных «Хизбаллой» в направлении Кариша, который находится в экономических водах Израиля, но оспариваемый Ливаном.

Один из трех БПЛА был сбит F-16, а два других были сбиты военно-морским зенитно-ракетным комплексом средней дальности Barak 1 на базе INS Eilat, что стало первым случаем, когда система использовалась против воздушных угроз.

Военные также подтвердили, что еще один беспилотник, запущенный ливанской террористической группировкой, был сбит в прошлую среду. Он был перехвачен «на большом расстоянии от морской границы» в исключительной экономической зоне Ливана.

По данным Исследовательского центра ALMA, «Хизбалла» имеет около 2000 беспилотных летательных аппаратов, многие из которых представляют собой современные БПЛА из Ирана, а также другие, произведенные ливанской террористической группировкой самостоятельно.

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