В Израиле открыли первый круглосуточный магазин 7-Eleven

В среду, 11 января, в торговом центре «Дизенгоф» в Тель-Авиве открылся первый круглосуточный магазин 7-Eleven, спустя чуть более год после того, как Electra Consumer Products (ECP) ​​объявила о подписании 20-летнего франчайзингового соглашения с американской международной сетью круглосуточных магазинов.

Об этом пишет Globes.

К середине 2023 года 7-Eleven должна открыть еще семь магазинов, большинство из них в Тель-Авиве, а также магазин в Ход-ха-Шароне. К началу 2024 года планируется открыть 30 магазинов по всему Израилю.

С сегодняшнего дня в магазине в Тель-Авиве будет продаваться около 2000 наименований товаров, из которых 80 — это товары бренда 7-Eleven, произведенные в Израиле, включая соки, орехи и закуски.

Покупателям также будут предложены такие международные бренды, как Slurpee, Smoothie и Big Gulp, а также ассортимент сэндвичей, салатов, выпечки, продуктов питания и товаров первой необходимости. В магазинах также продаются безрецептурные фармацевтические препараты и небольшие электроприборы.

Отметим, что Electra Consumer Products будет единственным франчайзи сети в Израиле в течение следующих 20 лет с возможностью продления соглашения на срок до 50 лет.

«Курсор» писал ранее, что весной следующего года в Израиле начнет функционировать онлайн-магазин французской сети супермаркетов Carrefour, которая заходит на наш рынок.