В Израиле откроется онлайн-магазин французской сети супермаркетов

Весной следующего года в Израиле начнет функционировать онлайн-магазин французской сети супермаркетов Carrefour, которая заходит на наш рынок.

Об этом сообщает Ice.

Компания будет развивать свои офлайновые магазины в партнерстве с сетями «Мега» и «Яйнот Битан», интернет-магазин откроет совместно с израильским сервисом онлайн-продажи продуктов Quik. Сайт французской сети будет создан на уникальной платформе в дополнение к уже существующим сайтам его партнеров.

Отмечается, что «Яйнот Битан» уже переоборудовала несколько своих филиалов и запустила временный бренд Super. До конца года компания переоборудует еще десять филиалов, а в первой половине будущего года – еще 20. Когда завершится переоборудование и в них начнут продавать не менее 1000 товаров 100 категорий под торговой маркой Carrefour, сеть окончательно станет израильской подсетью французского гиганта розничной торговли.

«Курсор» писал ранее, что к Хануке в Victoria’s Secret объявили, что ее розничные магазины нижнего белья открываются в Израиле в соответствии с франчайзинговым соглашением с Delta Brands.

Еще мы писали, что H&M – популярная шведская марка, что занимается выпуском одежды и товаров для дома запустила в Израиле свой интернет-магазин.