В Израиле открыли первый подводный национальный парк

В Израиле открылся первый подводный национальный парк, посетители которого могут найти новые археологические артефакты.

В Израиле на территории Кейсарии открылся первый подводный национальный парк. В парке где дайверы могут совершить путешествие к останкам города 2000-летней давности.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что Кейсария является одной из главных туристических достопримечательностей Израиля, в которой археологи на протяжении десятилетий находили остатки массивных зданий на берегу, построенных царем Иродом. Однако большая часть работ Ирода сейчас находится под водой.

Включив морские районы в существующий национальный парк, власти надеются привлечь в этот район дайверов, чтобы они помогли собрать воедино прошлое порта. В то время как местные дайверы уже много лет помогают с археологическими раскопками, администраторы стремятся привлечь посетителей из более отдаленных мест.

«Мы хотим развивать в стране дайвинг и туризм», — сказал Коби Шарвит, директор отдела морской археологии Управления древностей Израиля.

Ранее Курсор писал, что в Рош ха-Аине открыли новый национальный парк.

Также мы сообщали, что участок возле города Модиин станет национальным парком.