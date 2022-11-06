В Израиле отмечают День памяти Ицхака Рабина

В воскресенье в 15:00 на горе Герцля состоится государственная мемориальная церемония в присутствии семьи Рабина и президента Герцога.

В воскресенье, 6 ноября, в Израиле чтят память бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, который был убит в результате политического убийства 27 лет назад.

В 13:00 состоится церемония зажжения «Свечи Ицхака» в резиденции президента Герцога в Иерусалиме, в присутствии президента, министров, членов Кнессета, солдат, студентов и тех, кому дорога память Рабина.

В 15:00, в Иерусалиме на горе Герцля состоится государственная мемориальная церемония в присутствии семьи Рабина, президента Герцога, уходящего премьер-министра Яира Лапида, уходящего спикера Кнессета Мики Леви.

В синагоге имени Ицхака Рабина в Реховоте в 19:30 состоится поминальная служба и изучение Мишнаят.

В 17:00 24-й пленум Кнессета соберется на ежегодное специальное мемориальное заседание в зале пленарных заседаний Кнессета в присутствии Лапида и Биньямина Нетаниягу, которые выступят с речами. Расстановка спикеров была сделана таким образом, потому что 25-й избранный Кнессет будет приведен к присяге только через полторы недели, а официальные результаты выборов на прошлой неделе будут опубликованы в протоколах только через три дня, а затем работа начнется формирование новой коалиции.

Главное событие Дня памяти Рабина и 27-й годовщины убийства израильского премьер-министра начнется на площади Ха-Тарбут (площадь Габима) в Тель-Авиве в 18:00 и завершится церемонией в 19:30 с участием председателя Центра Рабина и дочери убитого премьер-министра Далии Рабин.

На «Израильской ассамблее», которая объединяет работающих и обучающихся молодых людей, стажеров, будут затронуты вопросы: поляризующий дискурс и насилие как реальная опасность для израильской демократии. Мероприятие проводится молодежными движениями уже седьмой год, и в этом году ожидается проведение более 20 местных собраний по всей стране, главным из которых станет большое собрание в Тель-Авиве.

Далия Рабин сказала: «Я решила снова прийти на израильскую ассамблею в этом году, понимая, что это ассамблея, которая больше всего представляет видение и путь Ицхака Рабина».

Она добавила, что «открытый дискурс является необходимым условием существования еврейского и демократического государства. В демократическом обществе нет места дискриминации, насилию и опасному экстремизму, который угрожает нам изнутри».

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