Коалиционные переговоры: что известно о распределении портфелей

В воскресенье, 6 ноября, Нетаниягу намерен встретиться со всеми главами партий, входящих в блок, и начать коалиционные переговоры.

Несмотря на то, что окончательные результаты выборов в Кнессет 25-го созыва будут представлены президенту Ицхаку Герцогу только в течение недели, за кулисами уже началась работа по формированию коалиции.

Этот процесс сопровождается интригами с распределением портфелей, сообщает Maariv.

В воскресенье лидер Ликуда соберет всех лидеров партий блока, кроме Бен-Гвира, для обсуждения распределения министерских кресел. Бен-Гвир, находящийся на отдыхе в Эйлате, встретится с ним в понедельник.

Согласно информации членов партии Ликуд, Нетаниягу намерен оставить себе пакет портфелей, включая оборонный портфель, а также два или три средних портфеля: по туризму, сельскому хозяйству, экономике и науке. «Это позволит ему обеспечить возможности для расширения правительства в будущем», — рассказали они.

В Ликуде подчеркнули, что речь идет о возможном расширении коалиции не за счет членов партии или партнеров по блоку, а дополнительно.

Также известно, что среди некоторых должностных лиц Ликуда растет оппозиция норвежскому закону, утверждая, что это расточительный и ненужный закон, вызванный расточительством правительства Лапида. Скорее всего будет решено не отменить норвежский закон, а заморозить его до тех пор, пока правительство не стабилизирует экономическую ситуацию.

Соратники депутата Исраэля Каца передали сообщение, что он является лучшим кандидатом на должность министра финансов. Депутат Кнессета Давид Амсалем несколько раз давал понять, что не видит себя ни в какой должности, кроме должности министра юстиции.

Тем временем, исходя из оценок «Ликуда», список пожеланий выглядит так: Нетаниягу оставит за собой туризм, сельское хозяйство, экономику и науку; финансы — Исраэль Кац; внутренняя безопасность — Итамар Бен Габир или Йоав Галант; транспорт — Мири Регев; МИД — Ярив Левин; юстиция — Амир Охана; спикер Кнессета — Давид Амсалем; экология — Гила Гамлиэль; культура и спорт — Мики Зохар.

Эли Коэн может быть назначен на должность министра строительства и жилищного строительства, если глава иудаизма Торы Ицхак Гольдкнопф предпочтет закрепленный за ним в «Ликуде» медицинский портфель. Коммуникация/разведка и стратегия — Дэнни Данон или Офир Акунис. При этом следует отметить, что Данон заявил о своем намерении быть назначенным на должность спикера Кнессета. Энергия — Нир Баркат; работа и благосостояние — Хаим Кац; высшее образование — Йоав Киш; алия и абсорбция — Юлий Эдельштейн; социальное равенство — Шломо Караи.

Среди партнеров блока предполагается, что ШАС во главе с Дери получит портфели внутренних дел, религий, Негева и Галилеи. В то же время Нетаниягу намерен предложить председателю религиозного сионизма, депутату Кнессета Бецалелю Смотричу, портфолио образования, несмотря на его желание занять пост министра обороны. Бен-Гвир же заинтересован в должности министра внутренней безопасности, но с точки зрения Нетаниягу, ему больше подойдет экономика или сельское хозяйство.

Еще один высокопоставленный участник списка Ицхак Вассерлауф может получить министерскую должность, в религиозном сионизме говорят о социальном портфеле, но ожидается, что Ликуд предложит ему портфель по делам Иерусалима и наследия.

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