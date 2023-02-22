В Израиле отменят на один день занятия во всех школах и детсадах: названа причина

Все учебные заведения, от детских садов до средних школ, находящихся в ведении Министерства образования, будут закрыты 23 февраля из-за забастовки местных властей. Учреждения специального образования будут работать в обычном режиме.

Об этом пишет «ХаАрец«.

Мэрия Иерусалима, в свою очередь, объявила, что не будет принимать участие в забастовке, и что занятия в учебных заведениях города будут проводиться в штатном режиме.

Центр местного самоуправления принял решение о забастовке на фоне затяжных переговоров с Министерством финансов о государственном бюджете. Забастовка начнется 20 февраля, после экстренного совещания мэров и глав советов.

Главы местных властей требуют нового договора о заработной плате для помощниц воспитательниц в детских садах и учреждениях специального образования, а также ускорения переговоров о зарплате для учителей 9-12 классов, которые работают на местных властях.

Местные власти также требуют дополнительного финансирования для строительства классных комнат и увеличения бюджета на школьный транспорт в связи с ростом цен.