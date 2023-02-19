В Израиле планируют построить крупнейший опреснительный завод

Планируемый объект имеет пропускную способность 400 миллионов кубометров в год.

20 февраля Комиссия по национальной инфраструктуре Управления запланировала обсуждение строительства крупнейшего в Израиле завода по опреснению воды, который станет одним из крупнейших в мире.

Об этом сообщает The Marker.

Планируемый объект имеет пропускную способность 400 миллионов кубометров в год. Этот показатель мощности вдвое больше, чем имеет ныне строящаяся опреснительная установка «Сорек-2».

Ориентировочная стоимость строительства опреснительной установки составляет 900 миллионов долларов. Завод хотя построить в Эмек-Хефер, благодаря чему водное хозяйство Израиля сможет достигать целей, которые поставлены правительством в связи с продолжающимся ухудшением снабжения водой из природных источников, а также обеспечит безопасность водоснабжения.

Ожидается, что приведет к увеличению объема воды, которая поставляется в Иорданию, с 50 миллионов кубометров в год до 200 миллионов кубометров в год. Сейчас в нашей стране работают пять опреснительных установок в Хадере, Сореке, Пальмахиме, Ашдоде и Ашкелоне.

В дополнение к этим объектам, опреснительная установка Сорек-2 находится на продвинутой стадии строительства, а опреснительная установка Западная Галилея – на стадии лицензирования Национальной комиссией по инфраструктуре.

В правительстве Израиля утвердили стратегический план развития водного хозяйства на 2018-2030 годы. Среди целей определили, что объем опресненной морской воды будет составлять около 1,2 миллиона кубометров в год.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль будет связан транспортной сетью с Саудовской Аравией через Иордани.