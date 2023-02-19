Израиль будет связан транспортной сетью с Саудовской Аравией через Иорданию — Нетаниягу

Несмотря на сохраняющуюся напряженность между Иерусалимом и Рамаллой, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прогнозирует, что Израиль находится на пороге «квантового скачка» в отношениях с арабским миром.

Об этом он заявил в Иерусалиме на мероприятии, организованном Конференцией президентов ведущих американских еврейских организаций, информирует Kanal7.

По словам Нетаниягу, итогом такого прорыва может стать формализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

«Квантовым скачком в расширении круга мира стал бы мир с Саудовской Аравией. Возможно, это будет происходить поэтапно. Я думаю, что это будет исторический поворотный момент, по крайней мере, такой же важный, как Авраамские соглашения, и я думаю, что это положит начало историческому изменению позиции Израиля на Ближнем Востоке и в мире», — сказал премьер.

Он надеется, что после этого «квантового скачка» в отношениях будет создана непрерывная транспортная сеть, идущая с севера на юг, от северного Израиля до Саудовской Аравии.

«Первое, что нужно сделать, это соединить Аравийский полуостров с портом Хайфы железнодорожным сообщением, которое пройдет через хребет Аравийского полуострова и через Иорданию. Это может позволить грузам следовать с Аравийского полуострова в Европу и обратно, не пересекая ни одного из узких мест, которые вам приходится преодолевать, если вы идете по морю», — уточнил Нетаниягу.

По его словам, «нет никаких причин, по которым не может быть нефтепровода, который делает то же самое».

Как сообщал Курсор, на днях представители оборонных структур и разведки Израиля и Саудовской Аравии провели встречу. На ней стороны обсудили общую угрозу, которая исходит из Ирана.

Также Курсор писал о том, что Саудовская Аравия разрешит израильским туристам отдыхать на «особенных» островах.