В Израиле подорожал самый популярный электромобиль: названы причины

Эксперты говорят, что очередное подорожание не повлияет на продажи электромобиля в стране.

На сегодняшний день самой большой популярностью у израильтян пользуется китайский электрический кроссовер Geely Geometry C, появившийся на рынке в ноябре 2021 года. Но производители модели вновь собираются обновить прейскурант.

Об этом сообщает издание «Детали».

Эксперты говорят, что подорожание электромобиля не повлияет на его продажи в стране, потому что он все равно будет стоить дешевле не только кроссовера американского конкурента Tesla, но и седана Tesla Model 3.

Согласно данным, за 9 месяцев текущего года в Израиле было куплено 4254 электромобилей Geely Geometry C и до конца года компания намерена увеличить этот показатель на несколько тысяч.

Кроссовер Geely Geometry C в базовой комплектации подорожал с почти 143 900 тысяч шекелей до 146 900 тысяч шекелей. Самая дорогая версия электромобиля выросла в цене с 154 900 шекелей до 159 900 шекелей.

Представители компании говорят, что это связано с обменным курсом доллара и ростом цен на сырье, которое необходимо для производства аккумуляторов.

«Курсор» писал ранее, что в рамках договора о свободной торговле между Южной Кореей и Израилем будет отменена ввозная пошлина на корейские машины, составляющая 7%, не считая НДС. Но в действительности автомобили не подешевеют.