В Израиле после обстрела усилят линию службы психологической помощи

Сегодня вечером, 1 февраля, боевики выпустили из сектора Газа в сторону Израиля ракету, в результате чего сигнал тревоги прозвучал в Сдероте, Нир-Аме и Ибиме. И в связи с этим, в стране было принято решение усилить линию службы психологической помощи.

После обстрела израильской территории «горячая» линия психологической помощи ассоциации НАТАЛ («Нифгаэй траума аль река леуми» и Центр психологической помощи получившим травму на националистической почве) будет усилена дополнительными сотрудниками.

НАТАЛ специализируется на травмах, связанных с войной и терроризмом, посттравматическом стрессовом расстройстве и повышении психологической устойчивости гражданского населения.

Гражданам также напомнили, что отслеживать ракетные тревоги можно по следующим ссылкам:

Службы Тыла:

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Цофар:

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Цева Адом:

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«Курсор» писал ранее, что пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован один пуск ракеты по израильской территории из Газы, но ее успешно перехватила системой «Железный купол». Видео с перехватом смотрите здесь.

Еще мы писали, что террористы в Газе обещают повторить ракетные обстрелы сегодня, 1 февраля.