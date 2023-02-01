Террористы в Газе обещают повторить ракетные обстрелы: СМИ назвали время

Террористы в Газе обещают повторить ракетные обстрелы сегодня, 1 февраля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

По словам террористов, они будут продолжать обстрелы, пока министр национальной безопасности не прекратит издеваться на отбывающими сроки за терроризм в израильских тюрьмах. Согласно неофициальной информации, террористы могут совершить ракетный обстрел центра Израиля в 21:00.

Ранее журналисты писали, что обстрел израильского города Сдерот со стороны Газы произошел 1 февраля из-за недавнего решения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира касаемо закрытия пекарни. На фоне этого в городе, находящемся в южной части, объявили ракетную тревогу. Местное население слышало 2-3 взрыва.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован один пуск ракеты по израильской территории из Газы, но ее успешно перехватила системой «Железный купол». Видео с перехватом смотрите здесь.

Ранее «Курсор» сообщал, что министр Итамар Бен-Гвир решил приказать закрыть пекарни в тюрьмах безопасности Римон и Кциот, где арабских заключенных снабжали свежими питами и лафами.

«Политика министра заключается в том, чтобы отказать в льготах и ​​послаблениях террористам, заключенным в тюрьму в Израиле, лишить их «льгот», в которых может быть отказано по закону, и, конечно же, лишить их прав, которыми по каким-то причинам обладают только террористы, а не уголовные заключенные», — сказал он.

Также мы рассказывали, что житель Ришон ле-Циона запер соседку в лифте и проколол ей шины из-за замечания.

Помимо этого на севере страны у 11 детей появились симптомы лихорадки и диареи.