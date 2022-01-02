В Израиле после первой дозы вакцины будут выдавать «зеленый паспорт» сроком на 30 дней

Правительство Израиля утвердило сегодня, 2 января, выдачу временных «зеленых паспортов» тем, кто привился первой дозой вакцины от коронавируса.

Гражданам, получившим первую дозу вакцины от вируса COVID-19, будут выдавать «зеленый паспорт» сроком на 30 дней.

Он будет признаваться действительным во всех местах и учреждениях, где необходимо специальное разрешение на пребывание.

Срок действия паспорта вакцинации составляет 30 дней — по мнению специалистов, этого времени вполне достаточно, чтобы получить вторую дозу вакцины и соответствующее разрешение на более длительный срок.

Нововведение вступит в силу начиная с 6 января 2022 года.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что были обнародованы новые правила Израиля по тестированию на COVID-19.

Тест можно сдать в последний день периода изоляции.

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