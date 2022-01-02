Обнародованы новые правила Израиля по тестированию на COVID

Рост числа новых случаев коронавируса в Израиле в последние недели заставил правительство вновь ввести новые ограничения в попытке обуздать инфекции.

Haaretz объяснил, как действуют новые правила, которые вступили в силу на прошлой неделе.

Изоляция требуется для людей, у которых есть подтвержденный случай коронавируса или у которых есть погранично положительный результат и которые еще не получили результаты второго теста.

Изоляция требуется до тех пор, пока человек не получит от врача подтверждения выздоровления от болезни, но только после 10 или более дней изоляции и только в том случае, если у пациента не проявлялись симптомы в течение как минимум трех дней.

Положительный официальный экспресс-тест должен сопровождаться тестом ПЦР, а в случае другого положительного результата теста — 10-дневным карантином. Тест можно сдать в последний день периода изоляции.

Невакцинированные лица, никогда не болевшие COVID и контактировавшие с инфицированным, должны оставаться в карантине в течение 14 дней. Это требование может быть сокращено из-за отрицательного результата теста, начиная с седьмого дня карантина.

Любой, кто не вакцинирован или не излечился от COVID, и кто ухаживает за инфицированным ребенком в возрасте до 12 лет или за инфицированным человеком, который не может заботиться о себе, после завершения ухода за другим человеком будет помещен в карантин на 14 дней. Этот период может быть сокращен при отрицательном результате теста, начиная с седьмого дня карантина.

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