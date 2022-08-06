В Израиле построят новые больницы и гериатрические центры

В Израиле, согласно новой государственной программе, появятся восемь новых больниц и 17 гериатрических центров.

Об этом сообщает издание «Детали».

МВД, минздрав и министерство финансов утвердили национальный план по поводу увеличения в стране медицинских учреждений, который была разработан еще в 2018 году, но его никак не могли утвердить из-за пандемии коронавируса, поскольку ресурсы были направлены на решение неотложных медицинских проблем, а не на согласование долгосрочных планов.

В правительстве отмечают, что в Израиле нужно построить дополнительные больницы и гериатрические центры, потому что в стране ожидается рост населения и прогнозируемый показатель заболеваемости.

Планируется увеличить количество больничных коек почти в 2 раза — с 16 300 до 30 650 до 2048 года.

Возглавляющий Управление планирования в министерстве здравоохранения Ури Гольдштейн отметил, что сейчас в Израиле функционирует 49 больниц, и согласно плану, дополнительные медицинские учреждения построят в Беэр-Шеве, Кармиэле, Кирьят-Ате, Бейт-Шемеше, Нетании, Кирьят-Гате и Модиине. 17 уже существующих больниц планируют расширить.

«Курсор» писал ранее, что в Министерстве здравоохранения Израиля предоставили отчет, в котором оценивалось качество медобслуживания в стране, всем больницам присвоили баллы.