В Израиле появился первый велосипедный туннель

Проект туннеля длиной 2,1 км возглавляли Министерство Иерусалима и наследия и муниципалитет Иерусалима, а реализовывало его Управление развития Иерусалима.

На открытии веосипедного туннеля присутствовали министр Иерусалима и наследия Зеэв Элькин, мэр Иерусалима — Моше Леон, Ави Балешников — председатель Гихона. Ожидается, что туннель поможет привлечь посетителей и, таким образом, укрепить традиционные туристические направления города.

Об этом пишет «The Jpost».

Около 25 миллионов шекелей было инвестировано в проект, финансируемый Министерством Иерусалима и наследия, Министерством туризма, муниципалитетом Иерусалима, корпорацией Гихон и Иерусалимскими очистными и канализационными работами. Тоннель Керем предлагает уникальный опыт верховой езды и пеших прогулок на благо жителей города и граждан всей страны. Езда в туннеле подходит и для энтузиастов, поскольку здесь установлены самые передовые меры безопасности и контроля.

Туннель является частью Иерусалимского круглого пути, единственной в своем роде 42-километровой велосипедной дорожки, которая окружает столицу и объединяет исторический город и новый город за одну поездку.

«Проект тоннеля Керем является центральным инструментом для реализации плана по изменению концепции транспорта по всему Иерусалиму», — отметил мэр Иерусалима Моше Леон.

Ранее «Курсор» писал о том, что Израиль запускает проект по восстановлению южной части реки Иордан между озером Кинерет и Нагараим – историческим местом в Иорданской долине.