В Израиле появится музей восковых фигур: сколько будет стоить билет

Чтобы создать экспонаты знаменитостей для музея, художникам и скульпторам из Израиля потребовалось целых три года.

В Герцлии, в комплексе «Арена» готовят к открытию музей восковых фигур, в котором будут представлены 50 экспонатов знаменитых людей из Израиля.

Об этом сообщает издание Mynet.

Фигуры представлены в реальном росте и имеют портретное сходство с известными персонами. На их создание скульпторы и художники потратили три года. Посетители смогут сделать фотографии с восковой фигурой олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам, певцом и танцором Стефаном Лагером, бывшим президентом Израиля Реувеном Ривлином, моделью Эден Финес и другими известными личностями страны, в частности с астронавтом Иланом Рамоном.

Экспозицию периодически обещают обновлять. Посетители также могут в телефон загрузить приложение, с помощью которого восковые фигуры в музеи будут оживать. Стоимость билета будет составлять 119-149 шекелей.

«Курсор» писал ранее, что музей Израиля с его огромными коллекциями археологии, еврейских ритуальных предметов, изобразительного искусства и современных работ был включен в список 17 крупнейших музеев мира.

Еще мы писали, что в Музее стран ислама в Иерусалиме на выставке, посвященной иранским узорам, можно будет увидеть реконструкцию мантии, в которой выходила замуж за шаха Пезу Пехлеви Фарах Диба – нынешняя вдовствующая императрица Ирана.