На выставке в Иерусалиме представят реконструкцию свадебной мантии императрицы Ирана

В Музее стран ислама в Иерусалиме на выставке, посвященной иранским узорам, можно будет увидеть реконструкцию мантии, в которой выходила замуж за шаха Пезу Пехлеви Фарах Диба – нынешняя вдовствующая императрица Ирана. Уточняется, что речь идет о четырехметровой мантии для состоявшейся в 1959 году свадьбы, которая была изготовлена в ателье Кристиана Диора.

Об этом сообщает «Ynet».

Примечательно, что нынешнее местонахождение настоящей мантии неизвестно, но, есть предложения, что она осталась в Иране при бегстве шаха и его семьи в 1979 году, когда к власти пришел теократический режим. О пропаже мантии директору иерусалимского музея Гиладу Левьяну рассказала шахиня, которая живет в изгнании в США.

При помощи главы общества иранской культуры в Израиле Сиван Шааб, музей связался с мастерами в Тегеране, которые изготовили реплику одеяния. Мантию положили в картонную коробку, завернули в одеяло и она в строгой секретности была доставлена в Иерусалим.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Израиле проходила выставка, посвященная войне в Украине. В ней приняли участие художники из разных уголков Украины, которые попытались передать свои личные истории о войне через искусство.