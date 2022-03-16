В Израиле предложили купить острова в Греции в качестве убежища для евреев на случай войны

Израильский чиновник предложил объявить о широкомасштабной операции по покупке островов в Греции, которые стали бы убежищем для евреев на случай чрезвычайных происшествий вроде войны.

Аври Штайнер, представитель Кахоль-лавана в совете директоров Himnota, дочерней компании Еврейского национального фонда (ЕНФ-ККЛ), на прошлой неделе вынес на повестку дня необычное предложение о покупке островов в Греции, объяснив необходимость этого приобретения «созданием убежища для еврейского народа в случае ЧП».

Об этом передают источники, присутствовавшие на обсуждении, пишет The Marker.

Данное предложение встретило почти полное сопротивление его коллег.