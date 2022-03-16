В Израиле предложили купить острова в Греции в качестве убежища для евреев на случай войны

Аври Штайнер, представитель Кахоль-лавана в совете директоров Himnota, дочерней компании Еврейского национального фонда (ЕНФ-ККЛ), на прошлой неделе вынес на повестку дня необычное предложение о покупке островов в Греции, объяснив необходимость этого приобретения «созданием убежища для еврейского народа в случае ЧП».
Об этом передают источники, присутствовавшие на обсуждении, пишет The Marker.
Данное предложение встретило почти полное сопротивление его коллег.
Штайнер разъяснил свое предложение и сказал, что это будет вариант эвакуации граждан Израиля в случае катастрофы или ядерной войны.
Инициатива Штайнера в итоге так и не была принята, поскольку высокопоставленные чиновники объяснили, что это не является целью ЕНФ. Тем не менее Штайнер, согласно сообщениям, не отчаялся и все равно пытался продолжать оказывать давление с целью покупки островов.
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