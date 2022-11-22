В Израиле представили беспилотник для ведения боя в городских условиях

Беспилотник Lanius имеет небольшие размеры, развивает скорость до 72 км/ч и способен собирать тактическую информацию в населенных пунктах и ​​даже внутри зданий.

Израильская компания Elbit Sytems представила БПЛА Lanius размером с ладонь. Он разработан на основе гоночных дронов и использует искусственный интеллект для полета внутри зданий, сбора тактической информации внутри города и уничтожения вражеских истребителей с помощью своей смертоносной взрывчатки.

Об этом сообщает Haaretz.

Израильская оборонная компания Elbit Systems создала беспилотный микродрон для точечных действий в городских районах. Это очень маленький и подвижный дрон, ему легко перемещаться по сложным локациям, фотографируя объекты. Маневренность достигается благодаря фюзеляжу гоночного дрона и встроенному вычислительному устройству с искусственным интеллектом Jetson TX2 производства Nvidia.

Ранее уже проводились исследования об использовании искусственного интеллекта для обучения дронов выполнять сложные задачи, когда войска не имеют прямого доступа к противнику. Беспилотник попадает в конструкцию через окна, двери или другие отверстия, а оператор направляет дрона на цель и взрывает его.

Также система беспилотника способна идентифицировать людей и выявлять, кто вооружен и представляет угрозу.

Но решение о применении взрывчатых веществ остается за человеком-оператором.

Технические характеристики: Lanius способен развить скорость до 72 км/ч (около 45 миль в час) и переносит грузы или взрывчатые вещества, но производитель не раскрыл максимально допустимую нагрузку.

Ранее Курсор писал, что израильская компания поставит БПЛА Hermes 900 иностранному заказчику. БПЛА будут закуплены вместе с системой слежения за поверхностью Elbit – SkEye.

Еще мы писали, что израильский производитель оружия Elbit заключил международные сделки на сумму более 150 млн долларов.