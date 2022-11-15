Израильская компания поставит БПЛА Hermes 900 иностранному заказчику

БПЛА будут закуплены вместе с системой слежения за поверхностью Elbit – SkEye.

Израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems выиграла контракт на поставку БПЛА Hermes 900. Но страна, которой будут переданы беспилотники, пока неизвестна.

Об этом сообщает издание «Детали».

Срок контракта составляет два года, а сумма сделки — 72 миллиона долларов. Беспилотные летальные аппараты Hermes 900 будут закуплены вместе с системой слежения за поверхностью Elbit – SkEye.

Известно, что такие модели БПЛА израильская компания уже передала 15 странам, в частности Швейцарии, Канаде, Бразилии, а также ООН и Евросоюзу.

Генеральный директор Elbit Aircraft Systems Йорам Шмуэли отметил, что сейчас в мире наблюдается повышенный спрос на израильские БПЛА, потому что они способны эффективно интегрироваться в оборонные системы разных государств.

«Курсор» писал ранее, что компания Elbit Systems заключила контракт с Королевским флотом Таиланда на сумму 120 миллионов долларов. Беспилотные авиационные системы (UAS) Hermes 900 поставят в течение трех лет.

Еще мы писали, что израильский производитель оружия Elbit заключил международные сделки на сумму более 150 млн долларов.