В Израиле прекращают кормить перелетных пеликанов: в чем причина

По данным Управление охраны природы и национальных парков, ежегодно через Израиль с севера на юг пролетают около 50 тысяч пеликанов.

В этом году в Израиле не будут проводить практику традиционной подкормки пеликанов в сезон миграции. Такое решение принято, чтобы не спровоцировать новую вспышку птичьего гриппа.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

В Управлении охраны природы и национальных парков отметили, что не хотят повторения сценария 2021 года, когда жертвами вспышки птичьего гриппа, перекинувшегося с домашней птицы на дикую, стали более 500 пеликанов, сделавших остановку в районе Бейт-Шеана.

Известно, что ежегодно через Израиль с севера на юг пролетают около 50 тысяч пеликанов.

Власти считают, что программы кормления предназначены для того, чтобы держать пеликанов и других птиц подальше от сельскохозяйственных полей.

Каждое лето пеликаны мигрируют через Израиль, чтобы добраться до мест зимовки в Африке, обычно начиная с середины августа. Вскоре они улетают в Синайскую пустыню и продолжают свой путь вниз по Нилу.

Эколог Амит Долев отметил, что по состоянию на прошлую пятницу 26 тысяч пеликанов прибыли в Израиль и 22 тысячи вылетели из ожидаемых 50 тысяч. Их проверяют, и пока эксперты не видели ни мертвых пеликанов, ни признаков птичьего гриппа.

«Курсор» писал ранее, что в ближайшие 100 лет около 1200 видов птиц могут исчезнуть и последствия для планеты будут ужасающими.