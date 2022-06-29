В Израиле признали провал кампания по вакцинации от полиомиелита среди детей в возрасте 9 лет и старше

Хотя кампания оказалась успешной среди младенцев, большинство израильских детей в возрасте 9 лет и старше не получили прививку. Кампания Минздрава, начатая в ответ на вспышку полиомиелита в Израиле, показывает, что вакцинация детей в возрасте девяти лет и старше незначительно увеличилась с 3% до 7%.

На сегодняшний день вакцинировано 96% детей в возрасте от шести до 18 месяцев по сравнению с 81% до начала кампании. Уровень вакцинации среди детей в возрасте от 18 месяцев до девяти лет увеличился с 69% до 73%. Однако среди детей в возрасте от 9 до 17 лет вакцинация незначительно увеличилась с 3% до 7%.

Профессор Хагай Левин, эпидемиолог и председатель Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения, сказал: «Когда мы анализируем вакцинацию среди детей в возрасте 9 лет и старше, это явный провал. Таким образом, либо решение было неправильным, либо мы не смогли донести информацию до общественности».

«Возможно, нам следовало бы сосредоточиться на вакцинации… до девяти лет, когда проблема заключается в том, что основными переносчиками инфекции являются младенцы и маленькие дети, и если вы сделаете это на большом уровне, вы обуздаете полиомиелит в Израиль. Меня обнадеживают высокие показатели вакцинации, которые указывают на успех», — сказал Левин.

Он подчеркнул важность изучения различных слоев населения по всей стране, «чтобы убедиться, что нет очагов с низким уровнем вакцинации».

Ранее Курсор писал, что в Израиле впервые за десять лет произошла вспышка полиомиелита. Более того, впервые за 35 лет зафиксирован клинический случай полиомиелита (паралич) в результате заражения.

Редакция Курсора сообщала, что Нахман Эш заявил, что нынешняя вспышка полиомиелита в Израиле — верхушка айсберга. Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш подчеркнул, что полиомиелит можно искоренить с помощью вакцин.

Кроме этого, в Израиле уже 17 тысяч детей привились от полиомиелита. Медики заявляют, что симптомами полиомиелита являются недомогание общего характера, повышение температуры тела до 40°C, потеря аппетита, тошнота и другие.

Также напомним, что в пробах сточных вод в Тверии обнаружен полиомиелит.