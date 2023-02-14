В Израиле продлили «особое положение» из-за пандемии коронавируса

Депутаты Кнессета приняли решение о продлении статуса «особое положение» в здравоохранении Израиля из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «ХаАрец«.

Данное решение поддержал 51 депутат Кнессета, против проголосовали 37 депутатов. По итогам голосования документ был принят во втором и третьем чтениях. Согласно принятому закону, статус «особое положение» продлен до 15 марта 2024 года.

Как пишет издание, принятый закон не повлечет за собой негативных последствий для экономики. В отличие от предыдущего, он не предусматривает права органам власти и медикам устанавливать ограничения на проведение мероприятий, закрывать предприятия и учреждения. Также предприятиям и госорганам запретили требовать наличия «зеленых паспортов», объявлять запретные зоны, препятствовать въезду туристов, а также применять меры технологического надзора за теми, кто находится в карантине.

В то же время строгие ограничения могут быть возвращены, если в стране объявят чрезвычайное положение. Такое решение принимается правительством, если ситуация с вирусом станет опасной.

«Неопределенность ситуации в области здравоохранения во всем мире, особенно в свете вспышки заболеваемости в Китае, требует наличия правовой основы, позволяющей оперативно предпринимать все необходимые действия, предусмотренные законом», — отмечается в законопроекте.

На сегодняшний день количество зараженных коронавирусом в Израиле составляет 4 791740 человек. Число активных инфицированных — 4519. Из них — 90 пациентов переносят заболевание в тяжелой стадии. С начала пандемии в стране скончались от коронавируса 12 240 заболевших.

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