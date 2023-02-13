Ученые выяснили, как COVID-19 проникает в клетки

Команда под руководством Университета Оттавы предполагает, что вирус SARS-CoV-2 может использовать белки для заражения более широкого круга клеток.

Одно из многих неотложных исследований научного сообщества в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 было сосредоточено на том, как коронавирусу удается проникать в клетки-хозяева.

Ссотрудники лаборатории медицинского факультета доктора Марселин Котэ и ее сотрудники опубликовали очень убедительное исследование в iScience, показывающее ранее неизвестный вход для SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. и движущая сила глобального кризиса в области здравоохранения, изменившего мир.

Предыдущие исследования показали, что SARS-CoV-2, а также более ранний коронавирус SARS-CoV-1, вирус, вызвавший вспышку SARS в 2003 году, проникают в клетки двумя различными путями. Новое исследование, проведенное лабораторией доктора Котэ, показывает третий путь проникновения. Этот вирусный вход включает металлопротеиназы, ферменты в организме с каталитическим механизмом, для работы которого требуется металл, такой как атомы цинка.

В ходе серии экспериментов, начавшихся в 2020 году, исследовательская группа доктора Коте обнаружила, что SARS-COV-2 может проникать в клетки зависимым от металлопротеиназ способом. Команда описывает роль двух матриксных металлопротеиназ — ММР-2 и ММР-9 — в активации шиповидного гликопротеина.

Каковы последствия такого проникновения вируса? Исследование предполагает, что варианты, которые тяготеют к металлопротеиназам, могут вызвать больший хаос.

Эксперименты группы показали, что некоторые варианты явно предпочитают металлопротеиназы для активации. Например, вариант Delta, более патогенный вариант, который резко вырос в 2021 году, обычно использовал металлопротеиназы для проникновения. Его менее патогенный преемник, Омикрон, этого не сделал.

«SARS-CoV-2 может использовать белки, которые обычно секретируются некоторыми активированными иммунными клетками, чтобы нанести больший ущерб и потенциально заразить более широкий спектр клеток и тканей», — говорит доктор Коте, доцент факультета, обладатель Канадской исследовательской кафедры молекулярной вирусологии и противовирусной терапии.

Доктор Коте говорит, что результаты могут иметь значение для прогрессирования тяжелого заболевания и некоторых состояний после COVID-19, таких как сложный набор постинфекционных симптомов, известных как «длительный Covid».

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