В Израиле продлили визовый режим для украинцев

Также согласно сообщению, с 1 июля 2022 года не будут приниматься никакие меры в отношении тех, кто нанимает на работу граждан Украины.

Появилась информация, что в Израиле продлили визовый режим для граждан Украины до 31.07.2022 года без необходимости обращения в МВД.

Об этом сообщает телеграм-канал Финансовый Израиль.

С 1 июля 2022 года не будут приниматься никакие меры принудительного характера в отношении тех, кто нанимает на работу граждан Украины.

Однако работодатель, который желает принять на работу гражданина Украины, должен убедиться, что он действительно имеет украинский паспорт и что прошло более 90 дней с даты въезда в Израиль.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что банки и кредитные компании в Израиле будут работать по-новому. В Банке Израиля, комментируя решение регулятора, подчеркнули, что оно продиктовано постоянным ростом объема операций, для выполнения которых используются мобильные приложения.

Кроме того, Курсор писал, что разоблачены мошенники, обманувшие израильских и иностранных инвесторов на 120 млн шекелей. Финансовые аферисты смогли незаконным путем выманить у десятков инвесторов из Израиля и других стран огромную сумму на разработку несуществующей инновационной технологии.

Еще напомним, что министерство благосостояния выделило 70 млн шекелей на социальные выплаты. Каждый год правительством будут выделяться денежные средства для помощи нуждающимся семьям. Через мобильные телефоны люди получат цифровые ваучеры и смогут улучшить свое положение.