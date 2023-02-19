Американский генерал назвал главное условие, которое обеспечит Украине безопасность в будущем

Противостояние между россией и Украиной длится уже больше 9 лет, и именно последний год стал переломным и запустил череду событий, которые могут изменить мировой порядок.

Известно, что ситуация на востоке Украины остается напряженной уже много лет, и шансы на мирное урегулирование конфликта крайне малы. Эксперты и аналитики разных стран постоянно выносят свои прогнозы и рекомендации по поводу того, каким образом можно добиться победы в этой войне. Один из последних прогнозов, озвученных экс-командующим войсками США в Европе генералом Беном Годжесом, вызвал волну обсуждений в украинском обществе.

Генерал заявил, что если Запад передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, то Киев сможет освободить Крым до конца лета. Подробнее об этом информирует Укринформ.

Такой прогноз может показаться слишком оптимистичным, но, судя по мнению Годжеса, имеет реальные шансы на осуществление. Он также отметил, что при наличии подобного вооружения украинские войска могут вернуть Донбасс уже в следующем году, если не раньше.

Несмотря на то, что многие эксперты считают, что применение военной силы – не лучший выход из сложившейся ситуации, многие украинцы поддерживают идею о том, что надо бороться за свою землю и свою независимость. Однако, вне зависимости от того, каким образом конфликт будет разрешен, он уже причинил множество боли и страданий тысячам людей.

По словам Бена Годжеса, безопасность Украины тесно связана с контролем над Крымом, поскольку этот полуостров является «решающим местом» в геополитических интересах россии*. Он отметил, что на данный момент союзники делают все возможное, чтобы россия проиграла полномасштабную войну в 2023 году. По мнению эксперта, в случае передачи Украине ракет дальнего радиуса действия, Силы обороны Украины могут освободить Крым до конца лета, а Донбасс – уже в следующем году или даже раньше.

Годжес также отметил, что пока россия контролирует Крым, Украина не будет в безопасности и не сможет полностью восстановить экономику. Более того, российская аннексия Крыма затрудняет использование портов Мариуполя и Одессы. Он назвал Донбасс «важным» регионом, но подчеркнул, что Крым имеет большее значение для безопасности Украины и стабильности в регионе.

Ранее «Курсор» информировал, что генерал США предположил, как именно закончится война в Украине. По мнению эксперта, война завершится за столом переговоров, и ни одна из участниц боевых действий не достигнет своих военных целей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!