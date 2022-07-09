В Израиле пройдет выставка, посвященная войне в Украине

В выставке примут участие художники из разных уголков Украины, которые впервые выставляются в Израиле и хотят передать свои личные истории о войне через искусство.

С 11 по 14 июля в культурном центре «ТЕО» в Герцлии пройдет выставка «The War Map», где украинские художники через искусство передадут события и боль войны, которую начала на их территории российская федерация*.

Об этом сообщается на Facebook-странице мероприятия.

Отмечается, что выставка расскажет о 10 областях прифронтовых зонах Украины, граничащих с россией и наиболее пострадавших от вторжения оккупантов – Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Крымском полуострове.

Художники, которые участвуют в выставке, впервые будут показывать свои работы в Израиле. Они все из разных уголков Украины и через искусство хотят рассказать личные истории и передать события жестокой войны.

Все собранные от мероприятия средства будут переданы в проверенные украинские благотворительные фонды.

Выставка будет работать 11 июля с 19.00 до 22.00, а 12-14 июля с 09.00 до 20.00.

«Курсор» писал ранее, что по словам офицер армии обороны Израиля, военного аналитика Игаля Левина, война в Украине может затянуться на 10 лет. А приблизить ее победу может не просто западное оружие, а его реализация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!