Израильский офицер объяснил, почему война в Украине может затянуться на 10 лет

Победу Украины приблизит не просто западное оружие, а его реализация. Для этого, по словам аналитика, должна идеально работать разведка.

Украина и россия* не проводят переговоры друг с другом, так как обе стороны пока не устраивают концепты завершения войны. Более того, откровенный терроризм с убийством мирных граждан, включая женщин и детей, со стороны российских войск также мешает переговорному процессу. В россии же готовятся к затяжной войне и «скрытому военному времени».

Об этом рассказал офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин 24 каналу.

Он призвал украинцев приготовиться к тому, что эта война – на годы.

«Война в Афганистане была 20 лет. Поэтому вполне возможно, что [в Украине, ред.] будет длиться и годы, и 10 лет», — отметил Левин.

Аналитик прогнозирует, что украинские защитники создадут на востоке для оккупантов адские условия. Они могут разрушить все мосты, наладить партизанскую работу и бить по штабам и складам американским оружием HIMARS. Тогда у россиян не будет возможности удерживать Херсон.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!