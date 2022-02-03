Землетрясение на Кипре: в Израиле снова ощущались подземные толчки

Землетрясение силой 4,5 балла произошло в ночь на четверг, 3 февраля, в районе Кипра. Многие жители севера Израиля сообщили, что ощутили подземные толчки.

По предварительным данным, подземные толчки произошли около 23:00. В 23:22 сообщение о землетрясении появилось на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали».

Эпицентр землетрясения находился в 388 километрах к северо-западу от Нагарии. И в 58 километрах западнее города Пафоса на Кипре. В 23:44 об этом сообщила Служба тыла ЦАХАЛа.

Пострадавших и ущерба в Израиле не было. Находившиеся на Кипре израильтяне написали в социальных сетях, что ощутили довольно сильные подземные толчки, но пострадавших и разрушений нет.

До этого толчки ощущались в ночь на 23 января. Их магнитуда составила 3,7. Тогда о подземных толчках сообщали жители Тверии, Иорданской долины, Бейт-Шеана, Хайфы и Афулы и даже центра страны. Его ощущали и в соседней Иордании. Эпицентр землетрясения находился в 16 километрах к северу от Бейт-Шеана, очаг залегал на глубине 10 километров.

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