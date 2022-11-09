В Израиле расшифровали надпись на ханаанском языке, оставленную на гребне

В 2017 году на юге Израиля в Тель-Лахисе археологам удалось найти удивительный гребень из слоновой кости, на котором была надпись на ханаанском языке. Буквы были замечены на артефакте спустя детального изучения. И ученым удалось расшифровать древнее послание.

Об этом сообщает The Guardian.

Гребень имеет зубья с обеих сторон: одна использовалась для распутывания узлов в волосах, а другая сторона – для удаления вшей и их яиц.

В этом году исследователи обнаружили на гребне 17 ханаанских букв во время реставрационных работ и принялись расшифровывать послание. Оно переводится так: «Пусть этот бивень выкорчевывает вшей из волос и бороды». Это стало первым предложением, которое было найдено в Израиле на ханаанском языке.

Исследователи отмечают, что сам гребень, вероятнее всего, был импортным предметом роскоши, поскольку в Ханаане не было слонов и, следовательно, не было слоновой кости. Но при этом, такая находка является «прямым доказательством» использования ханаанского алфавита в повседневной жизни, а не только в документах, около 3700 лет назад.