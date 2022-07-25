Археологи нашли рисунки странных людей с огромными головами

В пещере есть пять фигур, нарисованных белой краской. Почти все остальные полностью окрашены красным пигментом.

В пещере в центральной Танзании неизвестные художники сделали рисунки необычной формы головы. Археологи озадачены вопросом, что это могло быть.

Исследователи обнаружили расписную скалу в заповеднике Свага-Свага; это одна из 52 незадокументированных скальных пещер. Из-за атмосферного воздействия лишь некоторые произведения искусства сохранились в целости, и археологи не смогли объяснить один конкретный рисунок.

Пещера была названа Амак’хи 4 и изображает три необычные человекоподобные фигуры с большими головами.

По словам Мацея Гжельчика, археолога из Ягеллонского университета в Польше, возраст Амак’хе 4 может составлять сотни лет, что затрудняет определение точной даты появления рисунков.

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