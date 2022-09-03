В Израиле рассказали о новом методе лечения опухоли головного мозга

Израильские исследования глиобластомы показали, что именно приводит к гибели раковых клеток и регрессии опухоли в течение нескольких дней.

Новаторское исследование в Тель-Авивском университете эффективно искореняет глиобластому, очень смертельный тип рака мозга. Выяснилось, что удаление астроцитов, основного класса клеток головного мозга, окружающих опухоли, или подавление их способности снабжать энергией клетки глиобластомы, приводит к гибели раковых клеток и регрессии опухоли в течение нескольких дней.

Об этом пишет «JewishPress».

Применив уникальный метод специфического уничтожения астроцитов вблизи опухоли, они получили драматический результат: рак исчез в течение нескольких дней, и все обработанные животные, что участвовали в их эксперименте, выжили. Более того, даже после прекращения лечения большинство животных выжило.

«Мы считаем, что концептуальные прорывы, обеспечиваемые этим исследованием, ускорят успех в борьбе с глиобластомой. Мы надеемся, что наши результаты послужат основой для разработки эффективных методов лечения этого смертельного рака мозга и других типов опухолей головного мозга», — было сказано в заключении ученых.

Ранее «Курсор» писал о том, что ученые проанализировали влияние 34 факторов риска, которые провоцируют возникновение рака во всем мире.